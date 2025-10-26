Смотреть онлайн Yeclano B - Мурсия Б 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 13: Yeclano B — Мурсия Б, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Yeclano B — Мурсия Б
Команда Yeclano B в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-3. Команда Мурсия Б, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-16. Команда Yeclano B в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Мурсия Б забивает 1, пропускает 2.