26.10.2025

Смотреть онлайн Deportivo Maritimo - Atletico Santa Cruz 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 13: Deportivo MaritimoAtletico Santa Cruz, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 13
Deportivo Maritimo
26'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Atletico Santa Cruz
63'
80'
Смотреть онлайн
Deportivo Maritimo icon
26'
Счет после первого тайма 1:0
Atletico Santa Cruz icon
63'
Atletico Santa Cruz icon
80'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Atletico Santa Cruz - Угловой
12'
Угловой
Deportivo Maritimo - Угловой
26'
Deportivo Maritimo - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
63'
Atletico Santa Cruz - 2-ой Гол
69'
Угловой
Atletico Santa Cruz - Угловой
80'
Atletico Santa Cruz - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Deportivo Maritimo — Atletico Santa Cruz

Команда Deportivo Maritimo в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12. Команда Atletico Santa Cruz, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-3. Команда Deportivo Maritimo в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Atletico Santa Cruz забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
68
89
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
3
8
Удары в створ ворот
4
7
Игры 8 тур
26.10.2025
Yeclano B
-:-
Мурсия Б
Отменен
26.10.2025
Deportivo Maritimo
1:2
Atletico Santa Cruz
Завершен
26.10.2025
Масаррон
-:-
Каравака
Отменен
26.10.2025
Атлетико Пульпиленьо
1:1
Олимпико Тотана
Завершен
26.10.2025
Юнион Молиненсе
1:1
Мулено
Завершен
26.10.2025
Укам Мурсия II
0:3
Сьеса
Завершен
26.10.2025
Aguilas B
2:0
Бала Азул
Завершен
26.10.2025
СКФ Минерва
2:2
Картахена Б
Завершен
Комментарии к матчу
