Смотреть онлайн Deportivo Maritimo - Atletico Santa Cruz 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 13: Deportivo Maritimo — Atletico Santa Cruz, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
Превью матча Deportivo Maritimo — Atletico Santa Cruz
Команда Deportivo Maritimo в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12. Команда Atletico Santa Cruz, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-3. Команда Deportivo Maritimo в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Atletico Santa Cruz забивает 1, пропускает 0.