Превью матча Масаррон — Каравака

Команда Масаррон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-8. Команда Каравака, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-13. Команда Масаррон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Каравака забивает 1, пропускает 1.