Смотреть онлайн Масаррон - Каравака 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 13: Масаррон — Каравака, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal Pedro Mendez Mendez.
Превью матча Масаррон — Каравака
Команда Масаррон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-8. Команда Каравака, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 7-13. Команда Масаррон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Каравака забивает 1, пропускает 1.