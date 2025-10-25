Смотреть онлайн АД Алмудевар - КД Бельчите 97 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 17: АД Алмудевар — КД Бельчите 97, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Virgen de la Corona.
Превью матча АД Алмудевар — КД Бельчите 97
Команда АД Алмудевар в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 2-9.