25.10.2025

Смотреть онлайн КДЙ Тамарите - Утрильяс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 17: КДЙ ТамаритеУтрильяс, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio La Colomina.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio La Colomina
Испания - Терсера - Группа 17
КДЙ Тамарите
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Утрильяс
Смотреть онлайн
Превью матча КДЙ Тамарите — Утрильяс

Команда КДЙ Тамарите в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 3-7.

Игры 8 тур
26.10.2025
Уэска В
4:1
Zuera
Завершен
26.10.2025
Монзон
0:0
Андорра
Завершен
26.10.2025
Каспе
2:0
КД Робрес
Завершен
26.10.2025
КД Каринена
1:2
ФК Эпила
Завершен
25.10.2025
КДЙ Тамарите
2:2
Утрильяс
Завершен
25.10.2025
АД Алмудевар
4:1
КД Бельчите 97
Завершен
25.10.2025
Иллуэка
2:1
КД Бинефар
Завершен
Комментарии к матчу
