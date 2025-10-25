Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Иллуэка - КД Бинефар 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 17: ИллуэкаКД Бинефар, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Papa Luna.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Papa Luna
Испания - Терсера - Группа 17
Иллуэка
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
КД Бинефар
Превью матча Иллуэка — КД Бинефар

Команда Иллуэка в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-3. Команда КД Бинефар, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-15. Команда Иллуэка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. КД Бинефар забивает 1, пропускает 2.

