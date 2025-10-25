Превью матча Иллуэка — КД Бинефар

Команда Иллуэка в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-3. Команда КД Бинефар, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-15. Команда Иллуэка в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. КД Бинефар забивает 1, пропускает 2.