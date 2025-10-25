Превью матча Культураль Дуранго — CD Alaves C

Команда Культураль Дуранго в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда CD Alaves C, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-7. Команда Культураль Дуранго в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. CD Alaves C забивает 0, пропускает 1.