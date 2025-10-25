Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Культураль Дуранго - CD Alaves C 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 4: Культураль ДурангоCD Alaves C, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Tabira.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Tabira
Испания - Терсера - Группа 4
Культураль Дуранго
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
CD Alaves C
Смотреть онлайн
Превью матча Культураль Дуранго — CD Alaves C

Команда Культураль Дуранго в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда CD Alaves C, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-7. Команда Культураль Дуранго в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. CD Alaves C забивает 0, пропускает 1.

Игры 8 тур
26.10.2025
UD Aretxabaleta
1:1
Туринг КЕ
Завершен
26.10.2025
Реал Сосьедад III
0:1
Португалет
Завершен
26.10.2025
Сантуртзи
1:0
Сан Игнасио
Завершен
25.10.2025
Anorga KKE
0:0
Ауррера де Виториа
Завершен
25.10.2025
Культураль Дуранго
0:1
CD Alaves C
Завершен
25.10.2025
Лагун
5:1
Zarautz
Завершен
