Смотреть онлайн Культураль Дуранго - CD Alaves C 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 4: Культураль Дуранго — CD Alaves C, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Tabira.
Превью матча Культураль Дуранго — CD Alaves C
Команда Культураль Дуранго в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-4. Команда CD Alaves C, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-7. Команда Культураль Дуранго в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. CD Alaves C забивает 0, пропускает 1.