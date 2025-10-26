Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 4 : UD Aretxabaleta — Туринг КЕ , 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

Превью матча UD Aretxabaleta — Туринг КЕ

Команда UD Aretxabaleta в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-6. Команда Туринг КЕ, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-1. Команда UD Aretxabaleta в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Туринг КЕ забивает 0, пропускает 0.