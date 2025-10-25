Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Anorga KKE - Ауррера де Виториа 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 4: Anorga KKEАуррера де Виториа, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 4
Anorga KKE
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Ауррера де Виториа
Счет после первого тайма 0:0 : 0,5
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,5
Текстовая трансляция
30'
Угловой
Anorga KKE - Угловой
44'
Угловой
Anorga KKE - Угловой
44'
Угловой
Anorga KKE - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,5
51'
Угловой
Anorga KKE - Угловой
78'
Угловой
Ауррера де Виториа - Угловой
80'
Угловой
Anorga KKE - Угловой
82'
Угловой
Ауррера де Виториа - Угловой
90+3'
Угловой
Anorga KKE - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,5

Превью матча Anorga KKE — Ауррера де Виториа

Статистика матча

Атаки
98
83
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
1
1
Игры 8 тур
26.10.2025
UD Aretxabaleta
1:1
Туринг КЕ
Завершен
26.10.2025
Реал Сосьедад III
0:1
Португалет
Завершен
26.10.2025
Сантуртзи
1:0
Сан Игнасио
Завершен
25.10.2025
Anorga KKE
0:0
Ауррера де Виториа
Завершен
25.10.2025
Культураль Дуранго
0:1
CD Alaves C
Завершен
25.10.2025
Лагун
5:1
Zarautz
Завершен
Комментарии к матчу
