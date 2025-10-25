25.10.2025
Смотреть онлайн Anorga KKE - Ауррера де Виториа 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 4: Anorga KKE — Ауррера де Виториа, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 4
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Счет после первого тайма 0:0 : 0,5
Матч закончился со счётом 0:0 : 0,5
Текстовая трансляция
30'
Anorga KKE - Угловой
44'
Anorga KKE - Угловой
44'
Anorga KKE - Угловой
51'
Anorga KKE - Угловой
78'
Ауррера де Виториа - Угловой
80'
Anorga KKE - Угловой
82'
Ауррера де Виториа - Угловой
90+3'
Anorga KKE - Угловой
Превью матча Anorga KKE — Ауррера де Виториа
Статистика матча
Атаки
98
83
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
1
1
Комментарии к матчу