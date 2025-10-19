Смотреть онлайн CF Jaraiz - Санта-Амалия 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 14: CF Jaraiz — Санта-Амалия, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча CF Jaraiz — Санта-Амалия
Команда CF Jaraiz в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-10. Команда Санта-Амалия, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-7. Команда CF Jaraiz в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Санта-Амалия забивает 1, пропускает 1.