Смотреть онлайн АД Ллерененсе - Морало 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 14: АД Ллерененсе — Морало, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Fernando Robina.
Превью матча АД Ллерененсе — Морало
Команда АД Ллерененсе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-11. Команда Морало, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-9. Команда АД Ллерененсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Морало забивает 1, пропускает 1.