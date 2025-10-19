Превью матча АД Ллерененсе — Морало

Команда АД Ллерененсе в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-11. Команда Морало, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-9. Команда АД Ллерененсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Морало забивает 1, пропускает 1.