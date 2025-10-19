Смотреть онлайн Монтеермосо - Бенито 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 14: Монтеермосо — Бенито, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo de Fútbol CP Montehermoso.
Превью матча Монтеермосо — Бенито
Команда Монтеермосо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-6. Команда Бенито, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-4. Команда Монтеермосо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бенито забивает 0, пропускает 0.