19.10.2025

Смотреть онлайн Монтеермосо - Бенито 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 14: МонтеермосоБенито, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo de Fútbol CP Montehermoso.

МСК, 7 тур, Стадион: Campo de Fútbol CP Montehermoso
Испания - Терсера - Группа 14
Монтеермосо
Завершен
0 : 7
19 октября 2025
Бенито
Превью матча Монтеермосо — Бенито

Команда Монтеермосо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-6. Команда Бенито, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-4. Команда Монтеермосо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бенито забивает 0, пропускает 0.

Игры 7 тур
19.10.2025
АД Ллерененсе
0:0
Морало
Завершен
19.10.2025
CF Jaraiz
1:0
Санта-Амалия
Завершен
19.10.2025
Монтеермосо
0:7
Бенито
Завершен
19.10.2025
CD Cabeza Del Buey
-:-
КД Диосесано
Отменен
19.10.2025
Каламонте
0:1
Хевора
Завершен
19.10.2025
Бадахоз
2:1
УД Монтийо
Завершен
19.10.2025
Виллановенсе
3:1
Вилафранка
Завершен
