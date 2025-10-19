Превью матча Монтеермосо — Бенито

Команда Монтеермосо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-6. Команда Бенито, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 3-4. Команда Монтеермосо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бенито забивает 0, пропускает 0.