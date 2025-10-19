Превью матча Ароса — КФ Ноия

Команда Ароса в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-7. Команда КФ Ноия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-10. Команда Ароса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КФ Ноия забивает 1, пропускает 1.