19.10.2025

Смотреть онлайн Ароса - КФ Ноия 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 1: АросаКФ Ноия, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal da Lomba.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Municipal da Lomba
Испания - Терсера - Группа 1
Ароса
58'
60'
78'
90+3'
90+5'
Завершен
5 : 2
19 октября 2025
КФ Ноия
16'
29'
CF КФ Ноия icon
16'
CF КФ Ноия icon
29'
Счет после первого тайма 0:2
Ароса icon
58'
Ароса icon
60'
Ароса icon
78'
Ароса icon
90+3'
Ароса icon
90+5'
Текстовая трансляция
16'
CF КФ Ноия - 1-ый Гол
28'
Угловой
CF КФ Ноия - Угловой
29'
CF КФ Ноия - 2-ой Гол
45+5'
Угловой
Ароса - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
48'
Угловой
Ароса - Угловой
51'
Угловой
Ароса - Угловой
55'
Угловой
Ароса - Угловой
58'
Ароса - 3-ий Гол
60'
Ароса - 4-ый Гол
65'
Угловой
Ароса - Угловой
72'
Угловой
Ароса - Угловой
73'
Угловой
Ароса - Угловой
74'
Угловой
Ароса - Угловой
78'
Ароса - 5-ый Гол
90'
Угловой
CF КФ Ноия - Угловой
90+3'
Ароса - 6-ый Гол
90+5'
Ароса - 7-ый Гол
90+7'
Угловой
Ароса - Угловой
90+8'
Угловой
Ароса - Угловой

Превью матча Ароса — КФ Ноия

Команда Ароса в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-7. Команда КФ Ноия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-10. Команда Ароса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КФ Ноия забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
135
103
Угловые
10
2
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
8
3
Игры 7 тур
19.10.2025
Ароса
5:2
КФ Ноия
Завершен
19.10.2025
Компостела
3:2
Lugo B
Завершен
19.10.2025
Сомозас
3:0
УД Барбадас
Завершен
19.10.2025
Montaneros
0:4
Расинг Виллалбес
Завершен
19.10.2025
Juventud Cambados
0:1
Celtiga CF
Завершен
19.10.2025
ФК Виверо
1:0
Атлетичо Артеиксо
Завершен
Комментарии к матчу
