Смотреть онлайн Ароса - КФ Ноия 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 1: Ароса — КФ Ноия, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal da Lomba.
Превью матча Ароса — КФ Ноия
Команда Ароса в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 10-7. Команда КФ Ноия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 8-10. Команда Ароса в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КФ Ноия забивает 1, пропускает 1.