Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Компостела - Lugo B 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 1: КомпостелаLugo B, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Vero Boquete de San Lazaro.

МСК, 7 тур, Стадион: Estadio Vero Boquete de San Lazaro
Испания - Терсера - Группа 1
Компостела
37'
45+2'
66'
Завершен
3 : 2
19 октября 2025
Lugo B
71'
84'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Компостела icon
37'
Компостела icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:0
Компостела icon
66'
Lugo B icon
71'
Lugo B icon
84'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Lugo B - Угловой
15'
Угловой
Компостела - Угловой
24'
Угловой
Компостела - Угловой
29'
Угловой
Lugo B - Угловой
33'
Угловой
Lugo B - Угловой
37'
Компостела - 1-ый Гол
45+2'
Компостела - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
49'
Угловой
Компостела - Угловой
61'
Угловой
Компостела - Угловой
62'
Угловой
Компостела - Угловой
64'
Угловой
Lugo B - Угловой
66'
Компостела - 3-ий Гол
71'
Lugo B - 4-ый Гол
75'
Угловой
Компостела - Угловой
76'
Угловой
Компостела - Угловой
79'
Угловой
Lugo B - Угловой
84'
Lugo B - 5-ый Гол
86'
Угловой
Lugo B - Угловой
88'
Угловой
Lugo B - Угловой
90'
Угловой
Компостела - Угловой
90+1'
Угловой
Компостела - Угловой
90+3'
Угловой
Lugo B - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Компостела — Lugo B

Команда Компостела в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-11. Команда Lugo B, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Компостела в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Lugo B забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
65
70
Угловые
9
8
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
9
Игры 7 тур
19.10.2025
Ароса
5:2
КФ Ноия
Завершен
19.10.2025
Компостела
3:2
Lugo B
Завершен
19.10.2025
Сомозас
3:0
УД Барбадас
Завершен
19.10.2025
Montaneros
0:4
Расинг Виллалбес
Завершен
19.10.2025
Juventud Cambados
0:1
Celtiga CF
Завершен
19.10.2025
ФК Виверо
1:0
Атлетичо Артеиксо
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA