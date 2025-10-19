Смотреть онлайн Компостела - Lugo B 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 1: Компостела — Lugo B, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Vero Boquete de San Lazaro.
Превью матча Компостела — Lugo B
Команда Компостела в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 10-11. Команда Lugo B, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Компостела в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Lugo B забивает 1, пропускает 1.