19.10.2025

Смотреть онлайн Сомозас - УД Барбадас 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 1: СомозасУД Барбадас, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Municipal de Futbol Alcalde Manuel Candocia.

МСК, 7 тур, Стадион: Campo Municipal de Futbol Alcalde Manuel Candocia
Испания - Терсера - Группа 1
Сомозас
Завершен
3 : 0
19 октября 2025
УД Барбадас
Смотреть онлайн
Превью матча Сомозас — УД Барбадас

Команда Сомозас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда УД Барбадас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-11. Команда Сомозас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. УД Барбадас забивает 1, пропускает 1.

Игры 7 тур
19.10.2025
Ароса
5:2
КФ Ноия
Завершен
19.10.2025
Компостела
3:2
Lugo B
Завершен
19.10.2025
Сомозас
3:0
УД Барбадас
Завершен
19.10.2025
Montaneros
0:4
Расинг Виллалбес
Завершен
19.10.2025
Juventud Cambados
0:1
Celtiga CF
Завершен
19.10.2025
ФК Виверо
1:0
Атлетичо Артеиксо
Завершен
