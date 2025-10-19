Смотреть онлайн Сомозас - УД Барбадас 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 1: Сомозас — УД Барбадас, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Municipal de Futbol Alcalde Manuel Candocia.
Превью матча Сомозас — УД Барбадас
Команда Сомозас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда УД Барбадас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-11. Команда Сомозас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. УД Барбадас забивает 1, пропускает 1.