Превью матча Сомозас — УД Барбадас

Команда Сомозас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-1. Команда УД Барбадас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-11. Команда Сомозас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. УД Барбадас забивает 1, пропускает 1.