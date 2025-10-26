Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Рекамбиос Колон - Атлетико Сагунтино 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 6: Рекамбиос КолонАтлетико Сагунтино, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Municipal El Terrer.

МСК, 8 тур, Стадион: Campo Municipal El Terrer
Испания - Терсера - Группа 6
Рекамбиос Колон
34'
Завершен
1 : 2
26 октября 2025
Атлетико Сагунтино
4'
53'
Смотреть онлайн
Атлетико Сагунтино icon
4'
Рекамбиос Колон icon
34'
Счет после первого тайма 1:1
Атлетико Сагунтино icon
53'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Атлетико Сагунтино - Угловой
4'
Атлетико Сагунтино - 1-ый Гол
15'
Угловой
Рекамбиос Колон - Угловой
34'
Рекамбиос Колон - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
53'
Атлетико Сагунтино - 3-ий Гол
90+3'
Угловой
Рекамбиос Колон - Угловой

Превью матча Рекамбиос Колон — Атлетико Сагунтино

Команда Рекамбиос Колон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-9. Команда Атлетико Сагунтино, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Рекамбиос Колон в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Сагунтино забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
108
89
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
5
7
Комментарии к матчу
