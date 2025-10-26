Смотреть онлайн Рекамбиос Колон - Атлетико Сагунтино 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 6: Рекамбиос Колон — Атлетико Сагунтино, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Municipal El Terrer.
Превью матча Рекамбиос Колон — Атлетико Сагунтино
Команда Рекамбиос Колон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-9. Команда Атлетико Сагунтино, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Рекамбиос Колон в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Сагунтино забивает 1, пропускает 1.