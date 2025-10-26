Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Кревилленте Депортиво - Ла Нукия 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 6: Кревилленте ДепортивоЛа Нукия, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Enrique Miralles.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Enrique Miralles
Испания - Терсера - Группа 6
Кревилленте Депортиво
76'
90'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
Ла Нукия
52'
90+3'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Ла Нукия icon
52'
Кревилленте Депортиво icon
76'
Кревилленте Депортиво icon
90'
Ла Нукия icon
90+3'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Ла Нукия - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Ла Нукия - 1-ый Гол
63'
Угловой
Ла Нукия - Угловой
76'
Кревилленте Депортиво - 2-ой Гол
78'
Угловой
Ла Нукия - Угловой
90'
Кревилленте Депортиво - 3-ий Гол
90+3'
Ла Нукия - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Кревилленте Депортиво — Ла Нукия

Команда Кревилленте Депортиво в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда Ла Нукия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Кревилленте Депортиво в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ла Нукия забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Кревилленте Депортиво Кревилленте Депортиво
29%
Ла Нукия Ла Нукия
71%
Атаки
78
122
Угловые
0
3
Удары мимо ворот
2
9
Удары в створ ворот
3
7
Игры 8 тур
26.10.2025
Кревилленте Депортиво
2:2
Ла Нукия
Завершен
26.10.2025
Рекамбиос Колон
1:2
Атлетико Сагунтино
Завершен
26.10.2025
Альзира
3:1
Атзенета
Завершен
26.10.2025
УД Валл де Ушо
1:1
Эркулес II
Завершен
25.10.2025
КД Бунол
1:3
Онтинент
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
Сибирь Сибирь
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
17 Ноября
15:30
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Peru Rejects Peru Rejects
17 Ноября
20:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Team Cobra Team Cobra
17 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA