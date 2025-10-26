Смотреть онлайн Кревилленте Депортиво - Ла Нукия 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 6: Кревилленте Депортиво — Ла Нукия, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Enrique Miralles.
Превью матча Кревилленте Депортиво — Ла Нукия
Команда Кревилленте Депортиво в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда Ла Нукия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Кревилленте Депортиво в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ла Нукия забивает 0, пропускает 1.