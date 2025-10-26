Превью матча Кревилленте Депортиво — Ла Нукия

Команда Кревилленте Депортиво в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда Ла Нукия, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-6. Команда Кревилленте Депортиво в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ла Нукия забивает 0, пропускает 1.