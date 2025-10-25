Смотреть онлайн КД Бунол - Онтинент 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 6: КД Бунол — Онтинент, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча КД Бунол — Онтинент
Команда КД Бунол в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-3. Команда Онтинент, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 7-10. Команда КД Бунол в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Онтинент забивает 1, пропускает 1.