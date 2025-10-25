Смотреть онлайн Альбасете II - Хуракан Балазоте 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 18: Альбасете II — Хуракан Балазоте, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Карлос Бельмонте.
Превью матча Альбасете II — Хуракан Балазоте
Команда Альбасете II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-7. Команда Хуракан Балазоте, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 1-5. Команда Альбасете II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хуракан Балазоте забивает 0, пропускает 1.