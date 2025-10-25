Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Альбасете II - Хуракан Балазоте 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 18: Альбасете IIХуракан Балазоте, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Карлос Бельмонте.

МСК, 8 тур, Стадион: Карлос Бельмонте
Испания - Терсера - Группа 18
Альбасете II
37'
88'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Хуракан Балазоте
64'
Смотреть онлайн
Albacete B icon
37'
Счет после первого тайма 1:0
Huracan Balazote icon
64'
Albacete B icon
88'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Albacete B - Угловой
36'
Угловой
Albacete B - Угловой
37'
Albacete B - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
64'
Huracan Balazote - 2-ой Гол
73'
Угловой
Albacete B - Угловой
76'
Угловой
Albacete B - Угловой
85'
Угловой
Huracan Balazote - Угловой
88'
Albacete B - 3-ий Гол
90+8'
Угловой
Huracan Balazote - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Альбасете II — Хуракан Балазоте

Команда Альбасете II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-7. Команда Хуракан Балазоте, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 1-5. Команда Альбасете II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хуракан Балазоте забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Альбасете II Альбасете II
57%
Хуракан Балазоте Хуракан Балазоте
43%
Атаки
109
104
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
11
5
Удары в створ ворот
4
3
Игры 8 тур
26.10.2025
Сан-Клементе
1:0
КД Таранкон
Завершен
26.10.2025
Пуэртоллано
3:1
КД Падронерас
Завершен
25.10.2025
Альбасете II
2:1
Хуракан Балазоте
Завершен
25.10.2025
Ла Солана
1:0
Касалегас
Завершен
25.10.2025
Вилларробледо
-:-
CD Guadalajara S.A.D B
Отменен
25.10.2025
Толедо
6:1
CD Sonseca
Завершен
25.10.2025
Виллаканас
1:0
Вильяруббиа
Завершен
Комментарии к матчу
