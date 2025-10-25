Превью матча Альбасете II — Хуракан Балазоте

Команда Альбасете II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 8-7. Команда Хуракан Балазоте, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 1-5. Команда Альбасете II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хуракан Балазоте забивает 0, пропускает 1.