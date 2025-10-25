Превью матча Ла Солана — Касалегас

Команда Ла Солана в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-10. Команда Касалегас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-11. Команда Ла Солана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Касалегас забивает 0, пропускает 1.