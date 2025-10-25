Превью матча Толедо — CD Sonseca

Команда Толедо в последних 10 матчах одержала 4 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 11-6. Команда CD Sonseca, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-7. Команда Толедо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. CD Sonseca забивает 0, пропускает 1.