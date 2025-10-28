Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England U21 Premier League Cup : Ипсвич Таун (21) — Preston U21 , 1 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча Ипсвич Таун (21) — Preston U21

Команда Ипсвич Таун (21) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-9. Команда Preston U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Ипсвич Таун (21) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Preston U21 забивает 0, пропускает 0.