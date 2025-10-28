Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Ипсвич Таун (21) - Preston U21 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England U21 Premier League Cup: Ипсвич Таун (21)Preston U21, 1 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
England U21 Premier League Cup
Ипсвич Таун (21)
11'
15'
Завершен
2 : 2
28 октября 2025
Preston U21
60'
82'
Смотреть онлайн
Ipswich U21 icon
11'
Ipswich U21 icon
15'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
Preston U21 icon
60'
Preston U21 icon
82'
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,2
Текстовая трансляция
11'
Ipswich U21 - 1-ый Гол
15'
Ipswich U21 - 2-ой Гол
24'
Угловой
Ipswich U21 - Угловой
26'
Угловой
Preston U21 - Угловой
45'
Угловой
Preston U21 - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 1,2
52'
Угловой
Preston U21 - Угловой
52'
Угловой
Preston U21 - Угловой
55'
Угловой
Ipswich U21 - Угловой
56'
Угловой
Ipswich U21 - Угловой
60'
Preston U21 - 3-ий Гол
62'
Угловой
Preston U21 - Угловой
67'
Угловой
Preston U21 - Угловой
67'
Угловой
Preston U21 - Угловой
82'
Preston U21 - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 1,2

Превью матча Ипсвич Таун (21) — Preston U21

Команда Ипсвич Таун (21) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 14-9. Команда Preston U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Ипсвич Таун (21) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Preston U21 забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Ипсвич Таун (21) Ипсвич Таун (21)
70%
Preston U21 Preston U21
30%
Атаки
94
84
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
4
7
Игры 1 тур
05.11.2025
Leyton Orient U21
1:1
Блэкберн Роверс (21)
Завершен
28.10.2025
Ипсвич Таун (21)
2:2
Preston U21
Завершен
28.10.2025
Сток Сити U21
1:2
Шеффилд Юнайтед (21)
Завершен
27.10.2025
Колчестер Юнайтед (21)
2:0
Bromley U21
Завершен
24.10.2025
Куинз Парк Рейнджерс (21)
2:2
Кардифф Сити (21)
Завершен
21.10.2025
Luton U21
1:6
Брентфорд (21)
Завершен
20.10.2025
Дерби Каунти (21)
8:2
Бристоль Сити (21)
Завершен
20.10.2025
Вулверхэмптон U21
2:4
Суонси Сити U21
Завершен
17.10.2025
Бернли (21)
3:2
Stockport U21
Завершен
17.10.2025
Сандерленд
2:1
Колчестер Юнайтед (21)
Завершен
17.10.2025
Лестер
3:4
Чарльтон Атлетик (21)
Завершен
17.10.2025
Уотфорд (21)
4:1
Ковентри Сити (21)
Завершен
16.10.2025
Бирмингем Сити (21)
0:3
Рединг (дубль)
Завершен
15.10.2025
Вест Бромвич U21
0:0
Exeter U21
Завершен
10.10.2025
Сандерленд
3:2
Норвич U21
Завершен
10.10.2025
Борнмут (21)
4:1
Халл Сити (21)
Завершен
08.10.2025
Блэкберн Роверс (21)
3:1
Leyton Orient U21
Завершен
07.10.2025
Preston U21
2:0
Лестер
Завершен
26.09.2025
Лестер
-:-
Ипсвич Таун (21)
Отложен
26.09.2025
Милуолл (21)
1:1
Вулверхэмптон U21
Завершен
23.09.2025
Кардифф Сити (21)
1:1
Бернли (21)
Отменен
23.09.2025
Preston U21
1:0
Чарльтон Атлетик (21)
Отменен
18.09.2025
Stockport U21
1:3
Куинз Парк Рейнджерс (21)
Завершен
13.09.2025
Бристоль Сити (21)
1:1
Сток Сити U21
Завершен
12.09.2025
Норвич U21
2:2
Колчестер Юнайтед (21)
Завершен
12.09.2025
Рединг (дубль)
2:1
Борнмут (21)
Завершен
12.09.2025
Шеффилд Юнайтед (21)
2:1
Дерби Каунти (21)
Завершен
10.09.2025
Ковентри Сити (21)
1:1
Блэкберн Роверс (21)
Завершен
08.09.2025
Bromley U21
2:1
Сандерленд
Завершен
02.09.2025
Халл Сити (21)
5:1
Бирмингем Сити (21)
Завершен
26.08.2025
Exeter U21
1:0
Luton U21
Завершен
Комментарии к матчу
