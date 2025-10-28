Смотреть онлайн Сток Сити U21 - Шеффилд Юнайтед (21) 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England U21 Premier League Cup: Сток Сити U21 — Шеффилд Юнайтед (21), 1 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бет365 Стэдиум.
Превью матча Сток Сити U21 — Шеффилд Юнайтед (21)
Команда Сток Сити U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-13. Команда Шеффилд Юнайтед (21), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-14. Команда Сток Сити U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шеффилд Юнайтед (21) забивает 3, пропускает 1.