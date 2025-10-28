Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Сток Сити U21 - Шеффилд Юнайтед (21) 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England U21 Premier League Cup: Сток Сити U21Шеффилд Юнайтед (21), 1 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бет365 Стэдиум.

МСК, 1 тур, Стадион: Бет365 Стэдиум
England U21 Premier League Cup
Сток Сити U21
30'
Завершен
1 : 2
28 октября 2025
Шеффилд Юнайтед (21)
41'
57'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Сток Сити U21 icon
30'
Sheff Utd U21 icon
41'
Счет после первого тайма 1:1
Sheff Utd U21 icon
57'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
28'
Сток Сити U21 - Незабитый пенальти
29'
Угловой
Сток Сити U21 - Угловой
30'
Сток Сити U21 - 1-ый Гол
36'
Угловой
Сток Сити U21 - Угловой
39'
Угловой
Sheff Utd U21 - Угловой
39'
Угловой
Sheff Utd U21 - Угловой
41'
Угловой
Сток Сити U21 - Угловой
41'
Sheff Utd U21 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
57'
Угловой
Сток Сити U21 - Угловой
57'
Sheff Utd U21 - 3-ий Гол
68'
Угловой
Sheff Utd U21 - Угловой
73'
Угловой
Sheff Utd U21 - Угловой
81'
Угловой
Sheff Utd U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Сток Сити U21 — Шеффилд Юнайтед (21)

Команда Сток Сити U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-13. Команда Шеффилд Юнайтед (21), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-14. Команда Сток Сити U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Шеффилд Юнайтед (21) забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Сток Сити U21 Сток Сити U21
62%
Шеффилд Юнайтед (21) Шеффилд Юнайтед (21)
38%
Атаки
66
68
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
13
5
Удары в створ ворот
4
9
Игры 1 тур
05.11.2025
Leyton Orient U21
1:1
Блэкберн Роверс (21)
Завершен
28.10.2025
Ипсвич Таун (21)
2:2
Preston U21
Завершен
28.10.2025
Сток Сити U21
1:2
Шеффилд Юнайтед (21)
Завершен
27.10.2025
Колчестер Юнайтед (21)
2:0
Bromley U21
Завершен
24.10.2025
Куинз Парк Рейнджерс (21)
2:2
Кардифф Сити (21)
Завершен
21.10.2025
Luton U21
1:6
Брентфорд (21)
Завершен
20.10.2025
Дерби Каунти (21)
8:2
Бристоль Сити (21)
Завершен
20.10.2025
Вулверхэмптон U21
2:4
Суонси Сити U21
Завершен
17.10.2025
Бернли (21)
3:2
Stockport U21
Завершен
17.10.2025
Сандерленд
2:1
Колчестер Юнайтед (21)
Завершен
17.10.2025
Лестер
3:4
Чарльтон Атлетик (21)
Завершен
17.10.2025
Уотфорд (21)
4:1
Ковентри Сити (21)
Завершен
16.10.2025
Бирмингем Сити (21)
0:3
Рединг (дубль)
Завершен
15.10.2025
Вест Бромвич U21
0:0
Exeter U21
Завершен
10.10.2025
Сандерленд
3:2
Норвич U21
Завершен
10.10.2025
Борнмут (21)
4:1
Халл Сити (21)
Завершен
08.10.2025
Блэкберн Роверс (21)
3:1
Leyton Orient U21
Завершен
07.10.2025
Preston U21
2:0
Лестер
Завершен
26.09.2025
Лестер
-:-
Ипсвич Таун (21)
Отложен
26.09.2025
Милуолл (21)
1:1
Вулверхэмптон U21
Завершен
23.09.2025
Кардифф Сити (21)
1:1
Бернли (21)
Отменен
23.09.2025
Preston U21
1:0
Чарльтон Атлетик (21)
Отменен
18.09.2025
Stockport U21
1:3
Куинз Парк Рейнджерс (21)
Завершен
13.09.2025
Бристоль Сити (21)
1:1
Сток Сити U21
Завершен
12.09.2025
Норвич U21
2:2
Колчестер Юнайтед (21)
Завершен
12.09.2025
Рединг (дубль)
2:1
Борнмут (21)
Завершен
12.09.2025
Шеффилд Юнайтед (21)
2:1
Дерби Каунти (21)
Завершен
10.09.2025
Ковентри Сити (21)
1:1
Блэкберн Роверс (21)
Завершен
08.09.2025
Bromley U21
2:1
Сандерленд
Завершен
02.09.2025
Халл Сити (21)
5:1
Бирмингем Сити (21)
Завершен
26.08.2025
Exeter U21
1:0
Luton U21
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA