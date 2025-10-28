Смотреть онлайн Сток Сити U21 - Шеффилд Юнайтед (21) 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England U21 Premier League Cup: Сток Сити U21 — Шеффилд Юнайтед (21), 1 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Бет365 Стэдиум.