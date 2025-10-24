Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England U21 Premier League Cup : Куинз Парк Рейнджерс (21) — Кардифф Сити (21) , 1 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Куинз Парк Рейнджерс (21) — Кардифф Сити (21)

Команда Куинз Парк Рейнджерс (21) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-14. Команда Кардифф Сити (21), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 23-13. Команда Куинз Парк Рейнджерс (21) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кардифф Сити (21) забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Кардифф Сити (21), в том матче победу одержали гостьи.