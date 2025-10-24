Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Куинз Парк Рейнджерс (21) - Кардифф Сити (21) 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира England U21 Premier League Cup: Куинз Парк Рейнджерс (21)Кардифф Сити (21), 1 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
England U21 Premier League Cup
Куинз Парк Рейнджерс (21)
Завершен
2 : 2
24 октября 2025
Кардифф Сити (21)
16'
17'
50'
62'
QPR U21 icon
16'
QPR U21 icon
17'
Счет после первого тайма 2:0
Кардифф Сити (21) icon
50'
Кардифф Сити (21) icon
62'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
QPR U21 - Угловой
2'
Угловой
QPR U21 - Угловой
9'
Угловой
Кардифф Сити (21) - Угловой
16'
QPR U21 - 1-ый Гол
17'
QPR U21 - 2-ой Гол
29'
Угловой
Кардифф Сити (21) - Угловой
35'
Угловой
QPR U21 - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
50'
Кардифф Сити (21) - Незабитый пенальти
50'
Кардифф Сити (21) - 3-ий Гол
58'
Угловой
Кардифф Сити (21) - Угловой
62'
Кардифф Сити (21) - 4-ый Гол
74'
Угловой
QPR U21 - Угловой
78'
Угловой
QPR U21 - Угловой
79'
Угловой
QPR U21 - Угловой
81'
Угловой
QPR U21 - Угловой
81'
Угловой
QPR U21 - Угловой
81'
Угловой
QPR U21 - Угловой
83'
Угловой
Кардифф Сити (21) - Угловой
90+6'
Угловой
QPR U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Куинз Парк Рейнджерс (21) — Кардифф Сити (21)

Команда Куинз Парк Рейнджерс (21) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-14. Команда Кардифф Сити (21), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 23-13. Команда Куинз Парк Рейнджерс (21) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кардифф Сити (21) забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 ноября 2025 на поле команды Кардифф Сити (21), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Куинз Парк Рейнджерс (21)
Куинз Парк Рейнджерс (21)
Кардифф Сити (21)
Куинз Парк Рейнджерс (21)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.11.2025
Кардифф Сити (21)
Кардифф Сити (21)
2:3
Куинз Парк Рейнджерс (21)
Куинз Парк Рейнджерс (21)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Куинз Парк Рейнджерс (21) Куинз Парк Рейнджерс (21)
56%
Кардифф Сити (21) Кардифф Сити (21)
44%
Атаки
99
93
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
7
5
Игры 1 тур
05.11.2025
Leyton Orient U21
1:1
Блэкберн Роверс (21)
Завершен
28.10.2025
Ипсвич Таун (21)
2:2
Preston U21
Завершен
28.10.2025
Сток Сити U21
1:2
Шеффилд Юнайтед (21)
Завершен
27.10.2025
Колчестер Юнайтед (21)
2:0
Bromley U21
Завершен
24.10.2025
Куинз Парк Рейнджерс (21)
2:2
Кардифф Сити (21)
Завершен
21.10.2025
Luton U21
1:6
Брентфорд (21)
Завершен
20.10.2025
Дерби Каунти (21)
8:2
Бристоль Сити (21)
Завершен
20.10.2025
Вулверхэмптон U21
2:4
Суонси Сити U21
Завершен
17.10.2025
Бернли (21)
3:2
Stockport U21
Завершен
17.10.2025
Сандерленд
2:1
Колчестер Юнайтед (21)
Завершен
17.10.2025
Лестер
3:4
Чарльтон Атлетик (21)
Завершен
17.10.2025
Уотфорд (21)
4:1
Ковентри Сити (21)
Завершен
16.10.2025
Бирмингем Сити (21)
0:3
Рединг (дубль)
Завершен
15.10.2025
Вест Бромвич U21
0:0
Exeter U21
Завершен
10.10.2025
Сандерленд
3:2
Норвич U21
Завершен
10.10.2025
Борнмут (21)
4:1
Халл Сити (21)
Завершен
08.10.2025
Блэкберн Роверс (21)
3:1
Leyton Orient U21
Завершен
07.10.2025
Preston U21
2:0
Лестер
Завершен
26.09.2025
Лестер
-:-
Ипсвич Таун (21)
Отложен
26.09.2025
Милуолл (21)
1:1
Вулверхэмптон U21
Завершен
23.09.2025
Кардифф Сити (21)
1:1
Бернли (21)
Отменен
23.09.2025
Preston U21
1:0
Чарльтон Атлетик (21)
Отменен
18.09.2025
Stockport U21
1:3
Куинз Парк Рейнджерс (21)
Завершен
13.09.2025
Бристоль Сити (21)
1:1
Сток Сити U21
Завершен
12.09.2025
Норвич U21
2:2
Колчестер Юнайтед (21)
Завершен
12.09.2025
Рединг (дубль)
2:1
Борнмут (21)
Завершен
12.09.2025
Шеффилд Юнайтед (21)
2:1
Дерби Каунти (21)
Завершен
10.09.2025
Ковентри Сити (21)
1:1
Блэкберн Роверс (21)
Завершен
08.09.2025
Bromley U21
2:1
Сандерленд
Завершен
02.09.2025
Халл Сити (21)
5:1
Бирмингем Сити (21)
Завершен
26.08.2025
Exeter U21
1:0
Luton U21
Завершен
