21.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Women Champions Cup: Alajuelense (W) — Club America (W), 1 тур . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
CONCACAF Women Champions Cup
Завершен
0 : 0
21 августа 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Alajuelense (W) - Угловой
4'
Alajuelense (W) - Угловой
12'
Alajuelense (W) - Угловой
28'
Club America (W) - Угловой
45+1'
Club America (W) - Угловой
51'
Club America (W) - Угловой
67'
Alajuelense (W) - Угловой
75'
Club America (W) - Угловой
82'
Club America (W) - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
29%
71%
Атаки
67
105
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
14
Удары в створ ворот
1
8
Игры 1 тур
