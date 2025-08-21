Смотреть онлайн Alajuelense (W) - Club America (W) 21.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Women Champions Cup: Alajuelense (W) — Club America (W), 1 тур . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .