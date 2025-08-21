Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
21.08.2025

Смотреть онлайн Alajuelense (W) - Club America (W) 21.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Women Champions Cup: Alajuelense (W)Club America (W), 1 тур . Начало встречи 21 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
CONCACAF Women Champions Cup
Alajuelense (W)
Завершен
0 : 0
21 августа 2025
Club America (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Alajuelense (W) - Угловой
4'
Угловой
Alajuelense (W) - Угловой
12'
Угловой
Alajuelense (W) - Угловой
28'
Угловой
Club America (W) - Угловой
45+1'
Угловой
Club America (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Club America (W) - Угловой
67'
Угловой
Alajuelense (W) - Угловой
75'
Угловой
Club America (W) - Угловой
82'
Угловой
Club America (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Alajuelense (W) — Club America (W)

Статистика матча

Владение мячом
Alajuelense (W) Alajuelense (W)
29%
Club America (W) Club America (W)
71%
Атаки
67
105
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
6
14
Удары в створ ворот
1
8
Игры 1 тур
21.08.2025
Alajuelense (W)
0:0
Club America (W)
Завершен
21.08.2025
Gotham FC (W)
2:1
Monterrey (W)
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Сассуоло Сассуоло
Верона Верона
20 Февраля
22:45
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Эльче Эльче
20 Февраля
23:00
Майнц Майнц
Гамбург Гамбург
20 Февраля
22:30
Партизан Партизан
Мега Бемакс Мега Бемакс
20 Февраля
22:30
Париж Париж
Бурж Бурж
20 Февраля
23:00
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Крка Крка
20 Февраля
22:00
Барселона Барселона
УКАМ Мурсия УКАМ Мурсия
20 Февраля
23:00
Geekay Esports Geekay Esports
Team Falcons Team Falcons
20 Февраля
23:00
Кендзежин-Козле Кендзежин-Козле
АЗС Ольштын АЗС Ольштын
20 Февраля
22:00
Шибенка Шибенка
Задар Задар
20 Февраля
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA