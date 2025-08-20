20.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Women Champions Cup: Пачука (Ж) — Чоррильо (Ж), 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мигель Идалго.
МСК, 1 тур, Стадион: Мигель Идалго
CONCACAF Women Champions Cup
Завершен
6 : 0
20 августа 2025
Пачука (Ж)
19'
Пачука (Ж)
21'
Пачука (Ж)
52'
Пачука (Ж)
68'
Пачука (Ж)
83'
Пачука (Ж)
86'
Текстовая трансляция
11'
Пачука (Ж) - Угловой
12'
Пачука (Ж) - Угловой
19'
Пачука (Ж) - 1-ый Гол
21'
Пачука (Ж) - 2-ой Гол
34'
Пачука (Ж) - Угловой
42'
Пачука (Ж) - Угловой
45+4'
Пачука (Ж) - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Пачука (Ж) - Угловой
48'
Пачука (Ж) - Угловой
52'
Пачука (Ж) - 3-ий Гол
54'
Пачука (Ж) - Угловой
64'
Пачука (Ж) - Угловой
68'
Пачука (Ж) - 4-ый Гол
71'
Пачука (Ж) - Угловой
78'
Пачука (Ж) - Угловой
83'
Пачука (Ж) - 5-ый Гол
86'
Пачука (Ж) - 6-ый Гол
88'
Пачука (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0
Превью матча Пачука (Ж) — Чоррильо (Ж)
Статистика матча
Владение мячом
79%
21%
Атаки
109
44
Угловые
12
0
Удары мимо ворот
14
1
Удары в створ ворот
13
0
