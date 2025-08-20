Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Пачука (Ж) - Чоррильо (Ж) 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Women Champions Cup: Пачука (Ж)Чоррильо (Ж), 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мигель Идалго.

МСК, 1 тур, Стадион: Мигель Идалго
CONCACAF Women Champions Cup
Пачука (Ж)
19'
21'
52'
68'
83'
86'
Завершен
6 : 0
20 августа 2025
Чоррильо (Ж)
Смотреть онлайн
Пачука (Ж) icon
19'
Пачука (Ж) icon
21'
Счет после первого тайма 2:0
Пачука (Ж) icon
52'
Пачука (Ж) icon
68'
Пачука (Ж) icon
83'
Пачука (Ж) icon
86'
Матч закончился со счётом 6:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
12'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
19'
Пачука (Ж) - 1-ый Гол
21'
Пачука (Ж) - 2-ой Гол
34'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
42'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
45+4'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
48'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
48'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
52'
Пачука (Ж) - 3-ий Гол
54'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
64'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
68'
Пачука (Ж) - 4-ый Гол
71'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
78'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
83'
Пачука (Ж) - 5-ый Гол
86'
Пачука (Ж) - 6-ый Гол
88'
Угловой
Пачука (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 6:0

Превью матча Пачука (Ж) — Чоррильо (Ж)

Статистика матча

Владение мячом
Пачука (Ж) Пачука (Ж)
79%
Чоррильо (Ж) Чоррильо (Ж)
21%
Атаки
109
44
Угловые
12
0
Удары мимо ворот
14
1
Удары в створ ворот
13
0
Игры 1 тур
21.08.2025
Alajuelense (W)
0:0
Club America (W)
Завершен
21.08.2025
Gotham FC (W)
2:1
Monterrey (W)
Завершен
20.08.2025
Пачука (Ж)
6:0
Чоррильо (Ж)
Завершен
20.08.2025
ФК Альянса Сан-Сальвадор (Ж)
0:7
Вашингтон Спирит (Ж)
Завершен
Комментарии к матчу
