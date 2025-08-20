Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн ФК Альянса Сан-Сальвадор (Ж) - Вашингтон Спирит (Ж) 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Women Champions Cup: ФК Альянса Сан-Сальвадор (Ж)Вашингтон Спирит (Ж), 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
CONCACAF Women Champions Cup
ФК Альянса Сан-Сальвадор (Ж)
Завершен
0 : 7
20 августа 2025
Вашингтон Спирит (Ж)
21'
24'
50'
52'
56'
59'
89'
Смотреть онлайн
Вашингтон Спирит (Ж) icon
21'
Вашингтон Спирит (Ж) icon
24'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
Вашингтон Спирит (Ж) icon
50'
Вашингтон Спирит (Ж) icon
52'
Вашингтон Спирит (Ж) icon
56'
Вашингтон Спирит (Ж) icon
59'
Вашингтон Спирит (Ж) icon
89'
Матч закончился со счётом 0:7 : 0,0
Текстовая трансляция
21'
Вашингтон Спирит (Ж) - 1-ый Гол
24'
Вашингтон Спирит (Ж) - 2-ой Гол
37'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
37'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
50'
Вашингтон Спирит (Ж) - 3-ий Гол
52'
Вашингтон Спирит (Ж) - 4-ый Гол
56'
Вашингтон Спирит (Ж) - 5-ый Гол
59'
Вашингтон Спирит (Ж) - 6-ый Гол
66'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
76'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
89'
Вашингтон Спирит (Ж) - 7-ый Гол
90'
Угловой
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:7 : 0,0

Превью матча ФК Альянса Сан-Сальвадор (Ж) — Вашингтон Спирит (Ж)

Статистика матча

Владение мячом
ФК Альянса Сан-Сальвадор (Ж) ФК Альянса Сан-Сальвадор (Ж)
24%
Вашингтон Спирит (Ж) Вашингтон Спирит (Ж)
76%
Атаки
79
162
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
0
10
Удары в створ ворот
1
13
Игры 1 тур
21.08.2025
Alajuelense (W)
0:0
Club America (W)
Завершен
21.08.2025
Gotham FC (W)
2:1
Monterrey (W)
Завершен
20.08.2025
Пачука (Ж)
6:0
Чоррильо (Ж)
Завершен
20.08.2025
ФК Альянса Сан-Сальвадор (Ж)
0:7
Вашингтон Спирит (Ж)
Завершен
Комментарии к матчу
