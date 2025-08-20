20.08.2025
Смотреть онлайн ФК Альянса Сан-Сальвадор (Ж) - Вашингтон Спирит (Ж) 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CONCACAF Women Champions Cup: ФК Альянса Сан-Сальвадор (Ж) — Вашингтон Спирит (Ж), 1 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК, 1 тур
CONCACAF Women Champions Cup
Завершен
0 : 7
20 августа 2025
Вашингтон Спирит (Ж)
21'
24'
50'
52'
56'
59'
89'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
Матч закончился со счётом 0:7 : 0,0
Текстовая трансляция
21'
Вашингтон Спирит (Ж) - 1-ый Гол
24'
Вашингтон Спирит (Ж) - 2-ой Гол
37'
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
37'
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
50'
Вашингтон Спирит (Ж) - 3-ий Гол
52'
Вашингтон Спирит (Ж) - 4-ый Гол
56'
Вашингтон Спирит (Ж) - 5-ый Гол
59'
Вашингтон Спирит (Ж) - 6-ый Гол
66'
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
76'
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
89'
Вашингтон Спирит (Ж) - 7-ый Гол
90'
Вашингтон Спирит (Ж) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:7 : 0,0
Превью матча ФК Альянса Сан-Сальвадор (Ж) — Вашингтон Спирит (Ж)
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
79
162
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
0
10
Удары в створ ворот
1
13
Игры 1 тур
Комментарии к матчу