Смотреть онлайн Septemvri Sofia II - Сливнишки Герой 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Septemvri Sofia II — Сливнишки Герой, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча Septemvri Sofia II — Сливнишки Герой
Команда Septemvri Sofia II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-19. Команда Сливнишки Герой, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Septemvri Sofia II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сливнишки Герой забивает 1, пропускает 1.