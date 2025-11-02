Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Septemvri Sofia II - Сливнишки Герой 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БолгарияБолгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Septemvri Sofia IIСливнишки Герой, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол
Septemvri Sofia II
Завершен
0 : 0
02 ноября 2025
Сливнишки Герой
Превью матча Septemvri Sofia II — Сливнишки Герой

Команда Septemvri Sofia II в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 21-19. Команда Сливнишки Герой, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Septemvri Sofia II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Сливнишки Герой забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
90
96
Угловые
6
8
Игры 15 тур
02.11.2025
Lokomotiv Plovdiv II
5:0
Раковски
Завершен
02.11.2025
Septemvri Sofia II
0:0
Сливнишки Герой
Завершен
02.11.2025
FK Kyustendil
4:3
Slavia Sofia II
Завершен
01.11.2025
Несебар
3:1
Yambol 2015
Завершен
01.11.2025
Z. Nova Zagora
0:0
FK Gigant Saedinenie
Завершен
01.11.2025
As. Asenovgrad
2:2
FC Marica Milevo
Завершен
01.11.2025
Димитровград
3:2
Родопа
Завершен
01.11.2025
Нефтехимик
0:0
ФК Созопол
Завершен
01.11.2025
Haskovo 1957
2:0
Sekirovo
Завершен
01.11.2025
Pirin Razlog
1:1
Обориште
Завершен
01.11.2025
Germaneja Sapareva
1:1
Банско
Завершен
01.11.2025
Рилски
2:1
PFC CSKA Sofia III
Завершен
01.11.2025
FK Vitosha Bistrica
3:1
PFC Levski Sofia II
Завершен
01.11.2025
OFK Kostinbrod
2:3
Септември Симитли
Завершен
01.11.2025
Струмска Слава
5:0
Пирин
Завершен
01.11.2025
Балкан
-:-
FK Botev 1937
Отменен
01.11.2025
Марица
2:1
FK Rozova Dolina Kazanlak
Завершен
Рейтинг UEFA