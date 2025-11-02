Смотреть онлайн FK Kyustendil - Slavia Sofia II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: FK Kyustendil — Slavia Sofia II, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
Превью матча FK Kyustendil — Slavia Sofia II
Команда FK Kyustendil в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 16-17. Команда Slavia Sofia II, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 18-16. Команда FK Kyustendil в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Slavia Sofia II забивает 2, пропускает 2.