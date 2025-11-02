Смотреть онлайн Lokomotiv Plovdiv II - Раковски 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Болгария — Болгария. АФГ Юго-Запад. Футбол: Lokomotiv Plovdiv II — Раковски, 15 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
Превью матча Lokomotiv Plovdiv II — Раковски
Команда Lokomotiv Plovdiv II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-9. Команда Раковски, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 11-32. Команда Lokomotiv Plovdiv II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Раковски забивает 1, пропускает 3.