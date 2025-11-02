Смотреть онлайн Единство - Тузла 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: Единство — Тузла, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pod Boricima Stadion.
Превью матча Единство — Тузла
Команда Единство в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-11. Команда Тузла, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Единство в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тузла забивает 1, пропускает 2.