Превью матча Единство — Тузла

Команда Единство в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 10-11. Команда Тузла, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-15. Команда Единство в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тузла забивает 1, пропускает 2.