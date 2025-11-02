Превью матча Витез — Томиславград

Команда Витез в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-12. Команда Томиславград, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Витез в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Томиславград забивает 2, пропускает 2.