Смотреть онлайн Витез - Томиславград 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: Витез — Томиславград, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Градски.
Превью матча Витез — Томиславград
Команда Витез в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-12. Команда Томиславград, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Витез в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Томиславград забивает 2, пропускает 2.