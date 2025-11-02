Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Витез - Томиславград 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: ВитезТомиславград, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Градски.

МСК, 11 тур, Стадион: Стадион Градски
Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол
Витез
Завершен
0 : 0
02 ноября 2025
Томиславград
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Витез - Угловой
15'
Угловой
HNK Tomislav - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
61'
Угловой
HNK Tomislav - Угловой
73'
Угловой
HNK Tomislav - Угловой
76'
Угловой
HNK Tomislav - Угловой
79'
Угловой
Витез - Угловой
85'
Угловой
Витез - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Витез — Томиславград

Команда Витез в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-12. Команда Томиславград, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-15. Команда Витез в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Томиславград забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Витез Витез
56%
Томиславград Томиславград
44%
Атаки
79
71
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
12
11
Удары в створ ворот
3
7
Игры 11 тур
02.11.2025
Витез
0:0
Томиславград
Завершен
02.11.2025
Граканица
1:0
FK Igman Konjic
Завершен
02.11.2025
Единство
2:1
Тузла
Отменен
01.11.2025
Тесань
2:0
Травник
Завершен
11.10.2025
Сутьеска Фока
4:1
Баня-Лука
Завершен
11.10.2025
ФК Дрина Зворник
0:1
Козара
Завершен
11.10.2025
Лакташи
2:0
Славия Сараево
Завершен
11.10.2025
Romanija Pale
3:1
Омарска
Завершен
10.10.2025
Фамос Войковичи
4:2
Велес Невесине
Завершен
10.10.2025
Звезда 09
0:1
Леотар
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Брага Брага
Морейренсе Морейренсе
9 Ноября
23:30
Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
9 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA