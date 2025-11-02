Превью матча Граканица — FK Igman Konjic

Команда Граканица в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-8. Команда FK Igman Konjic, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 11-26. Команда Граканица в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. FK Igman Konjic забивает 1, пропускает 3.