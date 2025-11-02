Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Граканица - FK Igman Konjic 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: ГраканицаFK Igman Konjic, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Luke.

МСК, 11 тур, Стадион: Stadion Luke
Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол
Граканица
42'
Завершен
1 : 0
02 ноября 2025
FK Igman Konjic
Смотреть онлайн
Граканица icon
42'
Счет после первого тайма 1:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Граканица - Угловой
11'
Граканица - Незабитый пенальти
23'
Угловой
FK Igman Konjic - Угловой
26'
Угловой
Граканица - Угловой
42'
Граканица - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
49'
Угловой
FK Igman Konjic - Угловой
79'
Угловой
FK Igman Konjic - Угловой
88'
Угловой
FK Igman Konjic - Угловой

Превью матча Граканица — FK Igman Konjic

Команда Граканица в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-8. Команда FK Igman Konjic, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 11-26. Команда Граканица в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. FK Igman Konjic забивает 1, пропускает 3.

Статистика матча

Атаки
85
85
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
4
0
Комментарии к матчу
