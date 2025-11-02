Смотреть онлайн Граканица - FK Igman Konjic 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Босния и Герцеговина — Босния и Герцеговина - Первая лига - ФБиГ. Футбол: Граканица — FK Igman Konjic, 11 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion Luke.
Превью матча Граканица — FK Igman Konjic
Команда Граканица в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-8. Команда FK Igman Konjic, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 11-26. Команда Граканица в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. FK Igman Konjic забивает 1, пропускает 3.