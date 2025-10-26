Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Хабенхаузер - СВ Хемелинген 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Бремен: ХабенхаузерСВ Хемелинген, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Anlage am Bunnsackerweg.

МСК, 11 тур, Стадион: Anlage am Bunnsackerweg
Германия - Оберлига - Бремен
Хабенхаузер
Отменен
- : -
26 октября 2025
СВ Хемелинген
Превью матча Хабенхаузер — СВ Хемелинген

Команда Хабенхаузер в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 15-36. Команда СВ Хемелинген, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-17. Команда Хабенхаузер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. СВ Хемелинген забивает 3, пропускает 2.

Игры 11 тур
26.10.2025
Хабенхаузер
-:-
СВ Хемелинген
Отменен
26.10.2025
Бринкум
2:0
ОСК Бремерхафен
Завершен
26.10.2025
Ейче Хорн
3:3
БТС Неустадт
Завершен
26.10.2025
Atsv Sebaldsbruck
1:1
Блюменталер
Завершен
26.10.2025
ЕСК Гестемюнде
2:1
СГ Аумунд-Фегезак
Завершен
25.10.2025
Унион 60
4:3
В.Бремен III
Завершен
24.10.2025
Обернеуланд
4:1
Вольтмерсхаузен
Завершен
24.10.2025
Ватан Сп.
-:-
Лехер ТС
Отменен
