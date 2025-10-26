Смотреть онлайн Хабенхаузер - СВ Хемелинген 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бремен: Хабенхаузер — СВ Хемелинген, 11 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Anlage am Bunnsackerweg.
Превью матча Хабенхаузер — СВ Хемелинген
Команда Хабенхаузер в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 15-36. Команда СВ Хемелинген, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 27-17. Команда Хабенхаузер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 4. СВ Хемелинген забивает 3, пропускает 2.