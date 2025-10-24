Превью матча Ватан Сп. — Лехер ТС

Команда Ватан Сп. в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-32. Команда Лехер ТС, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-14. Команда Ватан Сп. в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Лехер ТС забивает 1, пропускает 1.