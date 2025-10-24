Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Ватан Сп. - Лехер ТС 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Бремен: Ватан Сп.Лехер ТС, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе BSA Gropelingen.

МСК, 11 тур, Стадион: BSA Gropelingen
Германия - Оберлига - Бремен
Ватан Сп.
Отменен
- : -
24 октября 2025
Лехер ТС
Превью матча Ватан Сп. — Лехер ТС

Команда Ватан Сп. в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-32. Команда Лехер ТС, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-14. Команда Ватан Сп. в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Лехер ТС забивает 1, пропускает 1.

Игры 11 тур
26.10.2025
Хабенхаузер
-:-
СВ Хемелинген
Отменен
26.10.2025
Бринкум
2:0
ОСК Бремерхафен
Завершен
26.10.2025
Ейче Хорн
3:3
БТС Неустадт
Завершен
26.10.2025
Atsv Sebaldsbruck
1:1
Блюменталер
Завершен
26.10.2025
ЕСК Гестемюнде
2:1
СГ Аумунд-Фегезак
Завершен
25.10.2025
Унион 60
4:3
В.Бремен III
Завершен
24.10.2025
Обернеуланд
4:1
Вольтмерсхаузен
Завершен
24.10.2025
Ватан Сп.
-:-
Лехер ТС
Отменен
Комментарии к матчу
