Смотреть онлайн Обернеуланд - Вольтмерсхаузен 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Бремен: Обернеуланд — Вольтмерсхаузен, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Спортпарк ам Винненвег.
Превью матча Обернеуланд — Вольтмерсхаузен
Команда Обернеуланд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-13. Команда Вольтмерсхаузен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 15-27. Команда Обернеуланд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Вольтмерсхаузен забивает 2, пропускает 3.