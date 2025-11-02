Превью матча Ст. Паули II — Меппен

Команда Ст. Паули II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-24. Команда Меппен, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 30-12. Команда Ст. Паули II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Меппен забивает 3, пропускает 1.