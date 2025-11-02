Смотреть онлайн Ст. Паули II - Меппен 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Регионаллига - Север: Ст. Паули II — Меппен, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эдмунд-Пламбек. Судить этот матч будет Florian Lisiak.
Превью матча Ст. Паули II — Меппен
Команда Ст. Паули II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 13-24. Команда Меппен, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 30-12. Команда Ст. Паули II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Меппен забивает 3, пропускает 1.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Florian Lisiak (Германия).
За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Florian Lisiak назначал пенальти