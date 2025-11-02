Смотреть онлайн Бремен II - ВФБ Олденбург 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Регионаллига - Север: Бремен II — ВФБ Олденбург, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Везерштадион Платц 11. Судить этот матч будет Mika Jungclaus.
Превью матча Бремен II — ВФБ Олденбург
Команда Бремен II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-32. Команда ВФБ Олденбург, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-12. Команда Бремен II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ВФБ Олденбург забивает 2, пропускает 1.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Mika Jungclaus (Германия).
За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Mika Jungclaus назначал пенальти