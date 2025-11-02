Превью матча Бремен II — ВФБ Олденбург

Команда Бремен II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-32. Команда ВФБ Олденбург, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-12. Команда Бремен II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ВФБ Олденбург забивает 2, пропускает 1.