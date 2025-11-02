Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Бремен II - ВФБ Олденбург 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Регионаллига - Север: Бремен IIВФБ Олденбург, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Везерштадион Платц 11. Судить этот матч будет Mika Jungclaus.

МСК, 17 тур, Стадион: Везерштадион Платц 11
Германия - Регионаллига - Север
Бремен II
Завершен
1 : 1
02 ноября 2025
ВФБ Олденбург
Превью матча Бремен II — ВФБ Олденбург

Команда Бремен II в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 18-32. Команда ВФБ Олденбург, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 24-12. Команда Бремен II в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. ВФБ Олденбург забивает 2, пропускает 1.

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Mika Jungclaus (Германия).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Mika Jungclaus назначал пенальти

Игры 17 тур
02.11.2025
Ст. Паули II
1:1
Меппен
Завершен
02.11.2025
ХСК Ханновер
3:2
Нордерштедт
Завершен
02.11.2025
Бремен II
1:1
ВФБ Олденбург
Завершен
01.11.2025
Блау-Вайс Лоне
0:1
Гамбург СВ II
Завершен
01.11.2025
Эмден
5:1
Альтона 93
Завершен
01.11.2025
Феникс Любек
2:0
ФСВ Шёнинген
Завершен
01.11.2025
Бремер СВ
2:1
Ганновер II
Завершен
01.11.2025
Фленсбург
2:2
Любек
Завершен
31.10.2025
Дрохтерсен/А
3:1
Едделох II
Завершен
Комментарии к матчу
