Смотреть онлайн ХСК Ханновер - Нордерштедт 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Регионаллига - Север: ХСК Ханновер — Нордерштедт, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе HSC-Stadion. Судить этот матч будет Jost Steenken.
Превью матча ХСК Ханновер — Нордерштедт
Команда ХСК Ханновер в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-23. Команда Нордерштедт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-18. Команда ХСК Ханновер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Нордерштедт забивает 2, пропускает 2.
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jost Steenken (Германия).
За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Jost Steenken назначал пенальти