Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн ХСК Ханновер - Нордерштедт 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Регионаллига - Север: ХСК ХанноверНордерштедт, 17 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе HSC-Stadion. Судить этот матч будет Jost Steenken.

МСК, 17 тур, Стадион: HSC-Stadion
Германия - Регионаллига - Север
ХСК Ханновер
Завершен
3 : 2
02 ноября 2025
Нордерштедт
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ХСК Ханновер — Нордерштедт

Команда ХСК Ханновер в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 18-23. Команда Нордерштедт, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-18. Команда ХСК Ханновер в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Нордерштедт забивает 2, пропускает 2.

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jost Steenken (Германия).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Jost Steenken назначал пенальти

Игры 17 тур
02.11.2025
Ст. Паули II
1:1
Меппен
Завершен
02.11.2025
ХСК Ханновер
3:2
Нордерштедт
Завершен
02.11.2025
Бремен II
1:1
ВФБ Олденбург
Завершен
01.11.2025
Блау-Вайс Лоне
0:1
Гамбург СВ II
Завершен
01.11.2025
Эмден
5:1
Альтона 93
Завершен
01.11.2025
Феникс Любек
2:0
ФСВ Шёнинген
Завершен
01.11.2025
Бремер СВ
2:1
Ганновер II
Завершен
01.11.2025
Фленсбург
2:2
Любек
Завершен
31.10.2025
Дрохтерсен/А
3:1
Едделох II
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
Бней Герцлия Бней Герцлия
11 Ноября
22:30
Париж Париж
Панатинаикос Панатинаикос
11 Ноября
23:00
Фенербахче Фенербахче
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
11 Ноября
22:00
Цюрих Лайонс Цюрих Лайонс
КалПа КалПа
11 Ноября
21:45
Валенсия Валенсия
Реал Мадрид Реал Мадрид
11 Ноября
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Баскония Баскония
11 Ноября
22:05
Хермес Хермес
Ийсалми Пели-Кархут Ийсалми Пели-Кархут
11 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA