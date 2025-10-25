Смотреть онлайн Royal Vision 2026 - Garage Express FC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бурунди — Чемпионат Бурунди по футболу: Royal Vision 2026 — Garage Express FC, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Royal Vision 2026 — Garage Express FC
Команда Royal Vision 2026 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-5. Команда Garage Express FC, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 3-14. Команда Royal Vision 2026 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Garage Express FC забивает 0, пропускает 1.