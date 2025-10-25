Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ngozi City - Фламбо Сентр 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БурундиЧемпионат Бурунди по футболу: Ngozi CityФламбо Сентр, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Чемпионат Бурунди по футболу
Ngozi City
Отменен
- : -
25 октября 2025
Фламбо Сентр
Превью матча Ngozi City — Фламбо Сентр

Команда Ngozi City в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-1. Команда Фламбо Сентр, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-6. Команда Ngozi City в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Фламбо Сентр забивает 2, пропускает 1.

Игры 9 тур
26.10.2025
Vital´O
2:2
БС Динамик
Завершен
26.10.2025
Олимпик Стар
-:-
BG Green Farmers FC
Отменен
26.10.2025
Ле Мессаджер
-:-
Каянза Юнайтед
Отменен
26.10.2025
ФК Мусонгати
-:-
Рукинзо
Отменен
26.10.2025
Интер Стар
1:2
ФК Музинга
Завершен
25.10.2025
Royal Vision 2026
1:0
Garage Express FC
Завершен
25.10.2025
Ngozi City
-:-
Фламбо Сентр
Отменен
24.10.2025
Бумамуру
-:-
Эгль Ноир
Отменен
Комментарии к матчу
