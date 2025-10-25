Смотреть онлайн Ngozi City - Фламбо Сентр 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бурунди — Чемпионат Бурунди по футболу: Ngozi City — Фламбо Сентр, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Ngozi City — Фламбо Сентр
Команда Ngozi City в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-1. Команда Фламбо Сентр, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 15-6. Команда Ngozi City в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Фламбо Сентр забивает 2, пропускает 1.