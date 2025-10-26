Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Vital´O - БС Динамик 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БурундиЧемпионат Бурунди по футболу: Vital´OБС Динамик, 9 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Принц Луи Рвагасоре.

МСК, 9 тур, Стадион: Стадион Принц Луи Рвагасоре
Чемпионат Бурунди по футболу
Vital´O
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
БС Динамик
Смотреть онлайн
Превью матча Vital´O — БС Динамик

Команда Vital´O в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-5.

Статистика матча

Атаки
108
92
Угловые
7
6
Игры 9 тур
26.10.2025
Vital´O
2:2
БС Динамик
Завершен
26.10.2025
Олимпик Стар
-:-
BG Green Farmers FC
Отменен
26.10.2025
Ле Мессаджер
-:-
Каянза Юнайтед
Отменен
26.10.2025
ФК Мусонгати
-:-
Рукинзо
Отменен
26.10.2025
Интер Стар
1:2
ФК Музинга
Завершен
25.10.2025
Royal Vision 2026
1:0
Garage Express FC
Завершен
25.10.2025
Ngozi City
-:-
Фламбо Сентр
Отменен
24.10.2025
Бумамуру
-:-
Эгль Ноир
Отменен
Комментарии к матчу
