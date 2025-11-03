Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
03.11.2025

Смотреть онлайн ФК Илириа Фуша-Круя - КС Баррели 03.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлбанияАлбания. Первый дивизион. Футбол: ФК Илириа Фуша-КруяКС Баррели, 10 тур . Начало встречи 03 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadiumi Redi Maloku.

МСК, 10 тур, Стадион: Stadiumi Redi Maloku
Албания. Первый дивизион. Футбол
ФК Илириа Фуша-Круя
74'
90+6'
Завершен
2 : 2
03 ноября 2025
КС Баррели
23'
78'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
КС Баррели icon
23'
Счет после первого тайма 0:1
ФК Илириа Фуша-Круя icon
74'
КС Баррели icon
78'
ФК Илириа Фуша-Круя icon
90+6'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
КС Баррели - Угловой
23'
КС Баррели - 1-ый Гол
38'
Угловой
ФК Илириа Фуша-Круя - Угловой
45+5'
Угловой
ФК Илириа Фуша-Круя - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
56'
Угловой
ФК Илириа Фуша-Круя - Угловой
65'
Угловой
КС Баррели - Угловой
71'
Угловой
ФК Илириа Фуша-Круя - Угловой
74'
ФК Илириа Фуша-Круя - 2-ой Гол
77'
Угловой
ФК Илириа Фуша-Круя - Угловой
78'
КС Баррели - 3-ий Гол
83'
Угловой
ФК Илириа Фуша-Круя - Угловой
90+2'
Угловой
ФК Илириа Фуша-Круя - Угловой
90+3'
Угловой
ФК Илириа Фуша-Круя - Угловой
90+6'
ФК Илириа Фуша-Круя - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча ФК Илириа Фуша-Круя — КС Баррели

Команда ФК Илириа Фуша-Круя в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-9. Команда КС Баррели, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-13. Команда ФК Илириа Фуша-Круя в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КС Баррели забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
118
70
Угловые
8
2
Фолы
7
15
Удары (всего)
3
2
Удары мимо ворот
16
1
Удары в створ ворот
5
4
Игры 10 тур
03.11.2025
ФК Илириа Фуша-Круя
2:2
КС Баррели
Завершен
03.11.2025
Поградеци
1:0
Аполония Фиер
Завершен
03.11.2025
Кукеси
0:1
Кастриоти
Завершен
03.11.2025
Лачи
2:1
ФК Люшня
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA