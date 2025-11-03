Смотреть онлайн ФК Илириа Фуша-Круя - КС Баррели 03.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Албания — Албания. Первый дивизион. Футбол: ФК Илириа Фуша-Круя — КС Баррели, 10 тур . Начало встречи 03 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadiumi Redi Maloku.
Превью матча ФК Илириа Фуша-Круя — КС Баррели
Команда ФК Илириа Фуша-Круя в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-9. Команда КС Баррели, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-13. Команда ФК Илириа Фуша-Круя в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КС Баррели забивает 1, пропускает 1.