Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Албания — Албания. Первый дивизион. Футбол : Лачи — ФК Люшня , 10 тур . Начало встречи 03 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эльбасан Арена .

Превью матча Лачи — ФК Люшня

Команда Лачи в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 20-6. Команда ФК Люшня, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-10. Команда Лачи в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ФК Люшня забивает 1, пропускает 1.