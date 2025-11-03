Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Албания — Албания. Первый дивизион. Футбол : Кукеси — Кастриоти , 10 тур . Начало встречи 03 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zeqir Ymeri Stadium .

Превью матча Кукеси — Кастриоти

Команда Кукеси в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-22. Команда Кастриоти, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-19. Команда Кукеси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кастриоти забивает 1, пропускает 2.