03.11.2025

Смотреть онлайн Кукеси - Кастриоти 03.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АлбанияАлбания. Первый дивизион. Футбол: КукесиКастриоти, 10 тур . Начало встречи 03 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Zeqir Ymeri Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: Zeqir Ymeri Stadium
Албания. Первый дивизион. Футбол
Кукеси
Завершен
0 : 1
03 ноября 2025
Кастриоти
2'
Смотреть онлайн
KS Kastrioti Kruje icon
2'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
2'
KS Kastrioti Kruje - 1-ый Гол
21'
Угловой
Кукеси - Угловой
39'
Угловой
Кукеси - Угловой
39'
Угловой
Кукеси - Угловой
53'
Угловой
Кукеси - Угловой
90+6'
Угловой
Кукеси - Угловой
Превью матча Кукеси — Кастриоти

Команда Кукеси в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 10-22. Команда Кастриоти, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-19. Команда Кукеси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Кастриоти забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Кукеси Кукеси
61%
Кастриоти Кастриоти
39%
Атаки
102
96
Угловые
5
0
Удары мимо ворот
2
2
Удары в створ ворот
2
2
Игры 10 тур
03.11.2025
ФК Илириа Фуша-Круя
2:2
КС Баррели
Завершен
03.11.2025
Поградеци
1:0
Аполония Фиер
Завершен
03.11.2025
Кукеси
0:1
Кастриоти
Завершен
03.11.2025
Лачи
2:1
ФК Люшня
Завершен
Комментарии к матчу
