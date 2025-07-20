20.07.2025
Смотреть онлайн Альянса Сан-Сальвадор - Inter FA 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Апертура: Альянса Сан-Сальвадор — Inter FA, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cuscatlán.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Cuscatlán
Сальвадор - Апертура
Завершен
0 : 0
20 июля 2025
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
18'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
19'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
21'
Inter FA - Угловой
38'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
59'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
66'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
78'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
81'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
84'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
90+3'
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
Превью матча Альянса Сан-Сальвадор — Inter FA
История последних встреч
Альянса Сан-Сальвадор
Inter FA
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.09.2025
Inter FA
0:1
Альянса Сан-Сальвадор
Статистика матча
Владение мячом
39%
Атаки
138
85
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
3
0
Комментарии к матчу