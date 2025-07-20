Смотреть онлайн Альянса Сан-Сальвадор - Inter FA 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Апертура: Альянса Сан-Сальвадор — Inter FA, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cuscatlán.