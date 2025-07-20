Фрибет 15000₽
20.07.2025

Смотреть онлайн Альянса Сан-Сальвадор - Inter FA 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Апертура: Альянса Сан-СальвадорInter FA, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cuscatlán.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Cuscatlán
Сальвадор - Апертура
Альянса Сан-Сальвадор
Завершен
0 : 0
20 июля 2025
Inter FA
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
18'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
19'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
21'
Угловой
Inter FA - Угловой
38'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
59'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
66'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
78'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
81'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
84'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
90+3'
Угловой
Альянса Сан-Сальвадор San Salvador - Угловой
Превью матча Альянса Сан-Сальвадор — Inter FA

История последних встреч

Альянса Сан-Сальвадор
Альянса Сан-Сальвадор
Inter FA
Альянса Сан-Сальвадор
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.09.2025
Inter FA
Inter FA
0:1
Альянса Сан-Сальвадор
Альянса Сан-Сальвадор
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Альянса Сан-Сальвадор Альянса Сан-Сальвадор
61%
Inter FA Inter FA
39%
Атаки
138
85
Угловые
10
1
Удары мимо ворот
10
3
Удары в створ ворот
3
0
Игры 1 тур
21.12.2025
ФК Луис Анхель Фирпо
5:4
Альянса Сан-Сальвадор
Завершен
21.07.2025
Zacatecoluca FC
0:1
КД Какауатике
Завершен
21.07.2025
Агуила
1:0
КД Платенсе Сакатеколука
Завершен
20.07.2025
Альянса Сан-Сальвадор
0:0
Inter FA
Завершен
20.07.2025
ФАС
1:0
Исидро
Завершен
20.07.2025
Муниципал Лимено
1:3
ФК Луис Анхель Фирпо
Завершен
Комментарии к матчу
