20.07.2025
Смотреть онлайн Муниципал Лимено - ФК Луис Анхель Фирпо 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Апертура: Муниципал Лимено — ФК Луис Анхель Фирпо, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Jose Ramon Flores.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Jose Ramon Flores
Сальвадор - Апертура
Муниципал Лимено
47'
Завершен
1 : 3
20 июля 2025
ФК Луис Анхель Фирпо
20'
69'
75'
Счет после первого тайма 0:1
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
2'
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
6'
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
7'
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
20'
ФК Луис Анхель Фирпо - 1-ый Гол
25'
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
33'
CD Муниципал Лимено - Угловой
40'
ФК Луис Анхель Фирпо - Незабитый пенальти
45+3'
CD Муниципал Лимено - Угловой
47'
CD Муниципал Лимено - 2-ой Гол
55'
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
69'
ФК Луис Анхель Фирпо - 3-ий Гол
75'
ФК Луис Анхель Фирпо - 4-ый Гол
90+1'
CD Муниципал Лимено - Угловой
90+3'
ФК Луис Анхель Фирпо - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
126
122
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
1
8
