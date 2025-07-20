20.07.2025
Смотреть онлайн ФАС - Исидро 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор - Апертура: ФАС — Исидро, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Oscar Quiteno.
МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Oscar Quiteno
Сальвадор - Апертура
Текстовая трансляция
7'
ФАС - Угловой
20'
AD Isidro Metapan - Угловой
33'
ФАС - Угловой
43'
ФАС - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
52'
ФАС - Угловой
86'
AD Isidro Metapan - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Превью матча ФАС — Исидро
История последних встреч
Статистика матча
Комментарии к матчу