20.07.2025

Смотреть онлайн ФАС - Исидро 20.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СальвадорСальвадор - Апертура: ФАСИсидро, 1 тур . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Oscar Quiteno.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Oscar Quiteno
Сальвадор - Апертура
ФАС
43'
Завершен
1 : 0
20 июля 2025
Исидро
Смотреть онлайн
ФАС icon
43'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
ФАС - Угловой
20'
Угловой
AD Isidro Metapan - Угловой
33'
Угловой
ФАС - Угловой
43'
ФАС - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
52'
Угловой
ФАС - Угловой
86'
Угловой
AD Isidro Metapan - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча ФАС — Исидро

История последних встреч

ФАС
ФАС
Исидро
ФАС
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
18.01.2026
ФАС
ФАС
2:2
Исидро
Исидро
Обзор
21.09.2025
Исидро
Исидро
2:3
ФАС
ФАС
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФАС ФАС
47%
Исидро Исидро
53%
Атаки
87
90
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
6
3
Игры 1 тур
21.12.2025
ФК Луис Анхель Фирпо
5:4
Альянса Сан-Сальвадор
Завершен
21.07.2025
Zacatecoluca FC
0:1
КД Какауатике
Завершен
21.07.2025
Агуила
1:0
КД Платенсе Сакатеколука
Завершен
20.07.2025
Альянса Сан-Сальвадор
0:0
Inter FA
Завершен
20.07.2025
ФАС
1:0
Исидро
Завершен
20.07.2025
Муниципал Лимено
1:3
ФК Луис Анхель Фирпо
Завершен
Комментарии к матчу
