25.10.2025

Смотреть онлайн ГВВВ Венендал - Ассен 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Твидидивизи: ГВВВ ВенендалАссен, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Panhuis.

МСК, 11 тур, Стадион: Sportpark Panhuis
Нидерланды - Твидидивизи
ГВВВ Венендал
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Ассен
25'
36'
87'
89'
Смотреть онлайн
Ассен icon
25'
Ассен icon
36'
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
GVVV icon
87'
GVVV icon
89'
Текстовая трансляция
3'
Угловой
GVVV - Угловой
3'
Угловой
GVVV - Угловой
3'
Угловой
GVVV - Угловой
5'
Угловой
Ассен - Угловой
5'
Угловой
Ассен - Угловой
8'
Угловой
Ассен - Угловой
25'
Ассен - 1-ый Гол
30'
Угловой
Ассен - Угловой
34'
Угловой
GVVV - Угловой
36'
Ассен - 2-ой Гол
38'
Угловой
Ассен - Угловой
43'
Угловой
Ассен - Угловой
Счет после первого тайма 0:2 : 2,2
47'
Угловой
GVVV - Угловой
47'
Угловой
GVVV - Угловой
48'
Угловой
GVVV - Угловой
53'
Угловой
Ассен - Угловой
59'
Угловой
GVVV - Угловой
64'
Угловой
GVVV - Угловой
66'
Угловой
GVVV - Угловой
73'
Угловой
Ассен - Угловой
78'
Угловой
GVVV - Угловой
79'
Угловой
GVVV - Угловой
87'
GVVV - 3-ий Гол
89'
Угловой
GVVV - Угловой
89'
GVVV - 4-ый Гол

Превью матча ГВВВ Венендал — Ассен

Команда ГВВВ Венендал в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-13. Команда Ассен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 7-25. Команда ГВВВ Венендал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ассен забивает 1, пропускает 3.

Статистика матча

Владение мячом
ГВВВ Венендал ГВВВ Венендал
50%
Ассен Ассен
50%
Атаки
141
144
Угловые
13
8
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
8
5
Игры 11 тур
25.10.2025
Треферс
1:1
Ринсбург
Завершен
25.10.2025
Катвийк
4:3
Барендрехт
Завершен
25.10.2025
Спарта Роттердам - Резерв
1:1
Козаккен
Завершен
25.10.2025
ГВВВ Венендал
2:2
Ассен
Завершен
25.10.2025
Эксельсиор М.
4:0
ХХК Харденберг
Завершен
