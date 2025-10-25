Смотреть онлайн ГВВВ Венендал - Ассен 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Твидидивизи: ГВВВ Венендал — Ассен, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark Panhuis.
Превью матча ГВВВ Венендал — Ассен
Команда ГВВВ Венендал в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-13. Команда Ассен, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 8 поражений с разницей мячей 7-25. Команда ГВВВ Венендал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ассен забивает 1, пропускает 3.