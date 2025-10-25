Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Нидерланды — Нидерланды - Твидидивизи : Катвийк — Барендрехт , 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark De Krom .

Превью матча Катвийк — Барендрехт

Команда Катвийк в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-12. Команда Барендрехт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-24. Команда Катвийк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Барендрехт забивает 2, пропускает 2.