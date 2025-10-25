Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Катвийк - Барендрехт 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира НидерландыНидерланды - Твидидивизи: КатвийкБарендрехт, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportpark De Krom.

МСК, 11 тур, Стадион: Sportpark De Krom
Нидерланды - Твидидивизи
Катвийк
10'
25'
52'
82'
Завершен
4 : 3
25 октября 2025
Барендрехт
12'
40'
70'
Катвийк icon
10'
Барендрехт icon
12'
Катвийк icon
25'
Барендрехт icon
40'
Счет после первого тайма 2:2 : 1,1
Катвийк icon
52'
Барендрехт icon
70'
Катвийк icon
82'
Матч закончился со счётом 4:3 : 1,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Катвийк - Угловой
5'
Угловой
Катвийк - Угловой
8'
Угловой
Катвийк - Угловой
10'
Угловой
Катвийк - Угловой
10'
Катвийк - 1-ый Гол
12'
Барендрехт - 2-ой Гол
25'
Катвийк - 3-ий Гол
29'
Угловой
Барендрехт - Угловой
39'
Угловой
Барендрехт - Угловой
40'
Барендрехт - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2 : 1,1
49'
Угловой
Барендрехт - Угловой
52'
Катвийк - 5-ый Гол
55'
Угловой
Катвийк - Угловой
59'
Угловой
Барендрехт - Угловой
65'
Угловой
Катвийк - Угловой
68'
Угловой
Барендрехт - Угловой
70'
Угловой
Барендрехт - Угловой
70'
Барендрехт - 6-ый Гол
74'
Угловой
Барендрехт - Угловой
81'
Угловой
Барендрехт - Угловой
82'
Угловой
Катвийк - Угловой
82'
Катвийк - 7-ый Гол
90+1'
Угловой
Катвийк - Угловой
90+3'
Угловой
Катвийк - Угловой
Матч закончился со счётом 4:3 : 1,1

Превью матча Катвийк — Барендрехт

Команда Катвийк в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-12. Команда Барендрехт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 20-24. Команда Катвийк в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Барендрехт забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Катвийк Катвийк
50%
Барендрехт Барендрехт
50%
Атаки
72
76
Угловые
9
8
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
7
8
Игры 11 тур
25.10.2025
Треферс
1:1
Ринсбург
Завершен
25.10.2025
Катвийк
4:3
Барендрехт
Завершен
25.10.2025
Спарта Роттердам - Резерв
1:1
Козаккен
Завершен
25.10.2025
ГВВВ Венендал
2:2
Ассен
Завершен
25.10.2025
Эксельсиор М.
4:0
ХХК Харденберг
Завершен
Комментарии к матчу
